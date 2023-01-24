В 2022 году в Москве зарегистрировали самое большое количество браков за 105 лет

В прошлом году столичные ЗАГСы зарегистрировали более 100 тысяч браков, что стало рекордом за последние 105 лет. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 24 января.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

— Количество бракосочетаний увеличивается: в 2022 году мы зарегистрировали на 15 процентов больше браков, чем годом ранее. В столице поженились 100 613 пар — это самое большое количество за 105-летнюю историю органов ЗАГС начиная с 1918 года, — сказала она.

Заммэра добавила, что правительство города проделывает большую работу для того, чтобы москвичи могли выбрать наиболее подходящий для них формат регистрации брака. В столице доступно около 200 площадок для торжественных церемоний, передает официальный сайт мэра Москвы.