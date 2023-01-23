В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
53 минуты назад

Россиянам открыли глаза на магазинные уловки

Ura.Ruиещё 1

Несмотря на снижение покупательной способности населения, магазины используют уловки, чтобы побудить людей заплатить на кассе больше. Это сохраняет иллюзию доступности тех или иных повседневных товаров, которые фактически стали дороже.

Россиянам открыли глаза на магазинные уловки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Одна из самых распространенных уловок — это акционные предложения. Далеко не всегда эти акции являются честными. Например, при онлайн-распродажах („черная пятница“ и т. п.) потребители часто жалуются на то, что товар, который якобы продавался со скидкой, на самом деле подорожал накануне распродажи, поэтому по факту никакой скидки и не было», — рассказал агенству «Прайм» председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

Видео дня

В то же время, в некоторых странах, если ты декларируешь скидку, то должен опубликовать самую низкую цену, которая была на этот товар за 30 дней. Такое требование к продавцу должно было бы появиться и в нашем законодательстве.

Ротация товаров внутри магазина — распространенный трюк мерчандайзеров. Самые выгодные для продавца и производителя товары размещаются на полке на уровне глаз («золотые полки»), а мелкий дорогой товар ставят около кассы, чтобы подтолкнуть покупателя к импульсивной покупке.

Покупателям электроники предлагают платную гарантию и страховку. Смысла это не имеет и поддаваться таким предложениям не нужно.

В арсенале маркетологов есть определенные слова, которые должны подтолкнуть посетителя магазина купить товар. Например, это красные ценники с надписью «всего 99 рублей». Внушение иногда кроется и в самом названии магазина — «Низкие цены», «Справедливые цены» и тому подобное.

При расстановке товаров в торговом зале используется принцип составления логических пар, например, зубная паста — зубная щетка и нить, на которые скидка. Но это сделано не для удобства, а чтобы побудить вас выложить побольше денег на кассе.

Беспроигрышно работает уменьшение количества товара в упаковке. В европейских странах на ценнике указывается две цены — цена за единицу товара и цена в пересчете на килограмм либо на один литр продукции, что позволяет выбрать более дешевый продукт. Россияне же почти всегда выбирают товар по стоимости упаковки, а не в пересчете на вес.

Как уже писало URA.RU, производителям в России могут запретить уменьшать упаковки. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Терентьев.

Общество,Дмитрий Янин,Александр Терентьев,Комитет гд по промышленности,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители