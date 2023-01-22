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21 минуту назад

Актера Афанасьева увезли на скорой из московского театра

Слово и Делоиещё 3

Народный артист России Валерий Афанасьев был госпитализирован со сцены Малого театра в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Актера Афанасьева увезли на скорой из московского театра
Фото: слово и делослово и дело

Афанасьев участвовал в спектакле «Горячее сердце». По предварительной информации, артист разорвал связки коленного состава. Сейчас 73-летнему актеру оказывается необходимая медицинская помощь.

Валерий Афанасьев широко известен российскому телезрителю по ролям в фильмах «Ширли-мырли», «Калашников» и другим картинам. Кроме того, актер является частым гостем на сцене театров.

Общество,Валерий Афанасьев,
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