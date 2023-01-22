Актера Афанасьева увезли на скорой из московского театра

Народный артист России Валерий Афанасьев был госпитализирован со сцены Малого театра в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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Афанасьев участвовал в спектакле «Горячее сердце». По предварительной информации, артист разорвал связки коленного состава. Сейчас 73-летнему актеру оказывается необходимая медицинская помощь.