Актера Афанасьева увезли на скорой из московского театра

Народный артист России Валерий Афанасьев был госпитализирован со сцены Малого театра в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Афанасьев участвовал в спектакле «Горячее сердце». По предварительной информации, артист разорвал связки коленного состава. Сейчас 73-летнему актеру оказывается необходимая медицинская помощь.
Валерий Афанасьев широко известен российскому телезрителю по ролям в фильмах «Ширли-мырли», «Калашников» и другим картинам. Кроме того, актер является частым гостем на сцене театров.