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3 минуты назад

Во Владивостоке из-за сильных морозов «вскипело» Японское море

Илья Родин

Во Владивостоке в воскресенье, 22 января, ударили сильные морозы. Температура воздуха упала до -20°. Это привело к тому, что неостывшие волны начали парить. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, «кипение» моря привлекло внимание местных жителей. Многие из них посетили бухту Золотой Рог, чтобы полюбоваться на редкое природное явление.

Комментаторы отметили, что нередко видят такие туманы над Амуром и в других регионах. Они уточнили также, что -20° в регионе из-за высокой влажности ощущается как -30°, а при ветре нередко и как -40°.

Жители Севастополя, в свою очередь, похвастались тем, что у них на градусниках +18° и распускаются весенние цветы.

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