Владимир Путин посетит МГУ в День российского студенчества

Президент России Владимир Путин посетит Московский государственный университет (МГУ) им. М. В. Ломоносова в День российского студенчества, который так же принято называть Татьянин день, 25 января 2023 года. Об этом пишет РИА «Новости».

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В программе «Москва.Кремль.Путин» уточнили, что президент России на следующей неделе посетит МГУ и проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

В 2022 году в Татьянин день российский лидер встретился со студентами математических и IT-специальностей, добившихся высоких результатов, сообщает «Российская газета».

Напомним, что 25 января 1755 года императрица Елизавета подписала указ об основании первого Московского университета.