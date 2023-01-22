Владимир Путин посетит МГУ в День российского студенчества

Президент России Владимир Путин посетит Московский государственный университет (МГУ) им. М. В. Ломоносова в День российского студенчества, который так же принято называть Татьянин день, 25 января 2023 года. Об этом пишет РИА «Новости».
В программе «Москва.Кремль.Путин» уточнили, что президент России на следующей неделе посетит МГУ и проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
В 2022 году в Татьянин день российский лидер встретился со студентами математических и IT-специальностей, добившихся высоких результатов, сообщает «Российская газета».
Напомним, что 25 января 1755 года императрица Елизавета подписала указ об основании первого Московского университета.
Кроме того, 25 января 1791 года была открыта студенческая домовая церковь святой Татианы. С тех пор эта святая считается покровительницей учащихся вузов и колледжей, а также преподавателей.