Родные и коллеги простились с Николаем Досталем в Москве

Прощание с народным артистом РФ, режиссером и сценаристом Николаем Досталем состоялось в Москве в воскресенье в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Отпевание прошло в этот же день в храме иконы Божией Матери в Кунцеве, передает корреспондент ТАСС.

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Досталь умер 18 января на 77-м году жизни. Траурная церемония прошла в закрытом для прессы формате. Попрощаться с режиссером пришли только самые близкие, в том числе его семья, друзья и коллеги. Место, где похоронят режиссера, не раскрывается.

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с журналистами назвал Досталя настоящим советским гуманистом, остро чувствовавшим судьбу обычного человека. "Он был человеком, сострадающим людям. Я думаю, это чувство сострадания было во всех его фильмах. <…> И эта любовь к людям, которые ничем особенным не выделяются, но могут проявить чудеса героизма, веры и любви, жила в нем всегда", - сказал он.

"Большой художник и настоящий режиссер, человек очень совестливый, с чувством собственного достоинства, которому никогда не изменял, - сказал режиссер Павел Чухрай, отметив в творчестве Досталя любовь к культуре и стране. Чухрай назвал его смерть большой личной потерей, поскольку знал Досталя с десяти лет, режиссеры росли вместе в одном дворе. "Это был во многом самый близкий мне режиссер по ощущению, по подходу к искусству. Я очень люблю его картины", - добавил он.