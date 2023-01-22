Как в Москве бесплатно поменять профессию

20 тыс. человек за минувший год сменили сферу деятельности: с помощью бесплатных городских программ они получили новые специальности. Как сообщили в пресс-службе комплекса социальной защиты населения, из всех участников программы переподготовки быстро устроились на новую работу 76% студентов.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН "Москва" Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

"Наши программы переподготовки рассчитаны на безработных, мам с детьми до семи лет и людей старше 50 лет, - сообщает официальный портал центра "Моя работа". - Доступно 400 различных направлений". Выбирают самые востребованные сейчас специальности: SMM, связи с общественностью, web-дизайн, логистику, сестринское дело, медицинский массаж, бухгалтерию и налоговый учет, кондитерское дело.

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Учиться идут не только декретницы и пенсионеры. Часто бывает, что люди, которые в силу ряда причин остаются без любимой работы, вынуждены скитаться по случайным местам. Есть и у них все шансы реанимировать карьеру.

"Бывает, что и действующие специалисты внезапно осознают нехватку навыков, - комментирует и.о. декана факультета технологического предпринимательства университета "Синергия" Ольга Харина. - Одно из решений этой проблемы - пройти профильные курсы. Начать обучение можно даже с нуля".

Самая высокая популярность - у курсов IT. Дискуссии, насколько такие программы эффективны, ведутся давно. Многие говорят, что освоить инновационную специальность при позднем начале карьеры трудно. Однако московская практика показывает, что все реально - было бы желание. Да, стать крутым разработчиком без должной базы вряд ли удастся. Но получать локальные заказы и зарабатывать на этом можно.

По словам экономиста Александры Степановой, именно занятия в центре "Профессионал" помогли ей освоить IT по смежному направлению. Она получила специальность "фуллтрак-разработчика" - так называют тех, кто берет на себя весь цикл создания мобильного приложения. Учитывая свой опыт в экономической сфере, Александра обратила внимание на интернет-банкинг и сейчас ведет несколько проектов для финансовых учреждений.

Ее коллега Юлия Тузикова, оставшись без работы, долго изучала вакансии. Но ничего подходящего не находила. "По совету карьерного консультанта центра "Моя работа" подала заявку на курс по аналитике данных, - рассказала она. - Зачислена была буквально через пару дней после того, как получила направление от службы занятости. Мне очень повезло: удалось запрыгнуть в последний вагон, пока набирался этот поток". Двухмесячный интенсив оказался насыщенным: помимо самих занятий проводились онлайн-консультации лекторов, бодрый чат с другими обучающимися - человек словно возвращается в студенческие времена! Но главное - после обучения Юлия смогла устроиться в крупную компанию, пройдя стажировку. Многие программы учебного центра "Профессионал" рассчитаны на целевые места: клиентов учат "под заказ" работодателей. Как только кончится курс, заказчики приглашают выпускников на работу. Из тех, кто устраивается, 80% остаются на постоянной основе.

Конкретно

Кому положено бесплатное переобучение

- Мамы с детьми до 7 лет.

- Москвичи старше 50 лет.

- Безработные, состоящие на официальном учете.

Все актуальные программы переквалификации можно найти на czn.mos.ru.

Внимание

Что делать после обучения