В Госдуме сообщили о возвращении жителей в новые регионы России

"Данные по числу беженцев постоянно меняются. Сначала был действительно приток очень сильный, а сейчас меньше, многие хотят вернуться и уже возвращаются в свои родные города и села. Цифра меняется постоянно", - ответил Вяткин на вопрос ТАСС о том, сколько беженцев из Украины, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей находятся на территории России.