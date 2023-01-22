В Госдуме сообщили о возвращении жителей в новые регионы России

Беженцы, покинувшие свои дома на фоне специальной военной операции (СВО), начинают возвращаться на территории, ставшие новыми российскими регионами. Поток беженцев спал, сообщил журналистам первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин во время визита в Ростов-на-Дону в составе рабочей группы взаимодействия властей по вопросам мобилизации.
"Данные по числу беженцев постоянно меняются. Сначала был действительно приток очень сильный, а сейчас меньше, многие хотят вернуться и уже возвращаются в свои родные города и села. Цифра меняется постоянно", - ответил Вяткин на вопрос ТАСС о том, сколько беженцев из Украины, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей находятся на территории России.
Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов уточнил, что до сентября 2022 года только границу с Ростовской областью пересекли 3,5 млн жителей этих территорий.
"До сентября мы еще вели подсчет тех людей, которые пересекали границу, а когда регионы стали субъектами России, мы перестали. Многие приезжают с той стороны, получают необходимые выплаты и возвращаются назад", - подчеркнул Артемов.
Вяткин добавил, что люди стали возвращаться домой в связи с активным восстановлением территорий. В качестве примера он привел строительство жилья, ремонты детсадов и школ в Мариуполе, Волновахе. "Создаются условия для возвращения жителей. С приходом России и возвращением регионов там стали делать дороги, появились человеческие условия для жизни", - подчеркнул Вяткин.
На территории Ростовской области расположены более 40 пунктов временного размещения, в которых находятся более 4,5 тыс. беженцев.