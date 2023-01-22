Что изменится в новом учебном году в школах и университетах

Начался Год педагога и наставника, объявленный президентом России. Каким он будет для школ и вузов? Чего ждать родителям, школьникам и учителям? Рассказываем главное.

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Золотой стандарт

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С 1 сентября 2023 года в школах начнет действовать так называемый золотой стандарт знаний. Соответствующие поправки в Закон "Об образовании в РФ" приняла Госдума. Речь о единых федеральных образовательных программах. Это базовая планка, ниже которой школам сползать нельзя.

Что изменится? Появится единый стандарт преподавания по нескольким предметам: русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и основам безопасности жизнедеятельности.

Также Министерство просвещения будет формировать госзаказ на разработку учебников и утверждать авторов.

Как рассказала "РГ" председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, ранее Закон "Об образовании в РФ" описывал учебную школьную программу как примерную, рекомендательную. Это часто вызывало разночтения. Скажем, при переезде семьи в новый город, при переходе в новую школу ребенок зачастую сталкивался с абсолютно новыми "вводными". Теперь по всей России детям будут давать одинаковые знания.

Класс на марше

Также с 1 сентября 2023 года в российских вузах и школах планируется ввести основы военной подготовки. Как все будет?

Модуль для вузов разработан Министерством науки и высшего образования совместно с Министерством обороны и предназначается для программ бакалавриата и специалитета. Зачем? "Для формирования универсальной компетенции... создавать и поддерживать... безопасные условия жизнедеятельности", - пояснили в Минобрнауки. В министерстве уточнили: решение о включении модуля в программу на том или ином курсе вуз принимает самостоятельно.

А что в школах? Минпросвещения в конце прошлого года утвердило федеральную программу школьного образования для 10-11-х классов, где представлено два варианта курса ОБЖ. Один - базовый и содержит привычные разделы по безопасности. В другом есть модуль "Элементы начальной военной подготовки". Старшеклассников научат обращаться с автоматом Калашникова и ручными осколочными гранатами, надевать противогаз, маршировать в строю, оказывать первую медицинскую помощь.

Как сообщили "РГ" в Минпросвещения, каждая школа сможет самостоятельно выбрать более подходящий для себя вариант.

По местам

В 2023 году на бюджетные места в вузы смогут поступить 590 тыс. человек. 73% мест распределено в вузы регионов. В лидерах по количеству мест - инженерные и технические направления, педагогические науки, общественные и медицинские направления.

Больше всего мест выделено на программы бакалавриата. Кстати, меняется график распределения и утверждения контрольных цифр приема в вузы. Напомним, до сих пор Минобрнауки делало это c запасом в год: так, места на 2023/24 учебный год утвердили еще весной 2022-го. Теперь цифры приема будут утверждаться прямо в год проведения приемной кампании. Так, распределение бюджетных мест на 2024/25 учебный год состоится в январе - феврале 2024 года.

Урок или блог?

Ученые Института образования ВШЭ и сотрудники "Росатома" опросили экспертов, школьников, студентов о мировых трендах в образовании на 2023 год и их важности для образования российского.

В ходе опроса выяснилось: в наступившем году будет набирать обороты гибридное обучение - совмещение очных форматов с дистанционными элементами и цифровыми технологиями. Отметим, правда, что актуален этот тренд в большей степени для городских школ и крупных мегаполисов, где нет проблем с доступом в Сеть.

Еще один тренд - микропрограммы и мини-курсы. Например, в программировании, юриспруденции или психологии короткие и емкие учебные программы популярны уже давно. По мнению экспертов, тренд подхватят и некоторые другие направления. Главное, помнить: короткие курсы во многих сферах не смогут заменить полноценное длительное профессиональное обучение.

Третий тренд - совмещение учебы с практикой. Сегодня и школы, и вузы работают над тем, чтобы дети не только знали, но и умели полученные знания использовать в жизни. В профильных классах школ знакомят с основами будущей профессии, студенты проходят практику в реальных лабораториях на предприятиях.

Также эксперты отметили важность образовательного контента в популярных у молодежи соцсетях. Жанр "обучение-развлечение" может восполнять пробелы формального образования и повышать мотивацию к учебе. В топ-5 трендов в образовании попало и автономное обучение - когда ученик не просто получает знания, но берет на себя основную часть ответственности за результат.

Взгляд

Владимир Зернов, председатель Ассоциации негосударственных вузов России, ректор Российского нового университета:

- Что ждать вузам в 2023 году? Хотелось бы, чтобы появились сквозные учебные планы, особенно в обучении информационным технологиям. Сейчас крайне сложно перевестись с IT-направления из одного вуза в другой, а с 3-го курса вообще почти нереально.

Вузы надеются, что не будет увеличиваться количество мониторингов, проводимых министерством. Сейчас это количество приближается к сотне. Многовато. Университеты работают не столько на реальные показатели эффективности и качества, сколько на отчетность. А хотелось бы наоборот.

Что планировать вузам? Прежде всего - увеличение количества иностранных обучающихся с Востока, Юго-Востока и других стран. Весь мир, кроме Европы и Северной Америки, относится к России позитивно. Надо развивать это направление.