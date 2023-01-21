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1 час назад

Захвативший банк фанат Бузовой сообщил о минировании ТЦ Нижневартовска

Газета.Ru

В Нижневартовске сотрудники полиции задержали за ложное минирование торговых центров города россиянина Алексея Барышникова, три года назад захватившего заложников в московском офисе банка ради встречи с Ольгой Бузовой. Об этом сообщает ТАСС.

Захвативший банк фанат Бузовой сообщил о минировании ТЦ Нижневартовска
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В экстренные службы региона 19 января поступили звонки с сообщением, что якобы в одном ТЦ планируется взрыв.

В связи с поступившим сигналом оперативные службы провели эвакуацию посетителей.

Помещения были проверены, опасных предметов не обнаружилось. На следующей день следователям удалось установить личность звонившего — им оказался Барышников, который в 2020 году захватил отделение банка в центре Москвы. Он угрожал им взрывом и требовал привезти к нему певицу. Мужчина таким образом хотел добиться встречи с Бузовой.

Общество,Алексей Барышников,
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