Захвативший банк фанат Бузовой сообщил о минировании ТЦ Нижневартовска

В Нижневартовске сотрудники полиции задержали за ложное минирование торговых центров города россиянина Алексея Барышникова , три года назад захватившего заложников в московском офисе банка ради встречи с Ольгой Бузовой. Об этом сообщает ТАСС.

Помещения были проверены, опасных предметов не обнаружилось. На следующей день следователям удалось установить личность звонившего — им оказался Барышников, который в 2020 году захватил отделение банка в центре Москвы. Он угрожал им взрывом и требовал привезти к нему певицу. Мужчина таким образом хотел добиться встречи с Бузовой.