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17 минут назад

Яна Поплавская поддержала идею проведения проверок в российских театрах

Слово и Дело

Актриса Яна Поплавская поддержала инициативу о проведении дисциплинарных проверок в российских театрах. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Яна Поплавская поддержала идею проведения проверок в российских театрах
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Дисциплинарные проверки нагрянули в московские театры. Комиссия Министерства культуры РФ осматривает трудовые табели и листы посещаемости.

«Долго запрягаем, но быстро едем! Те, кто испытывал терпение соотечественников, руководства и зрителей, наконец-то поймет, что не нужно было этого делать», — высказалась Поплавская.

Таким образом она отреагировала на громкий скандал, связанный с ее коллегой Дмитрием Назаровым. Ранее в прессе сообщалось, что проверки могли быть связаны с резкими словами артиста о спецоперации на Украине.

Общество,Яна Поплавская,Дмитрий Назаров,Минкультуры России,
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