Яна Поплавская поддержала идею проведения проверок в российских театрах

Актриса Яна Поплавская поддержала инициативу о проведении дисциплинарных проверок в российских театрах. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

«Долго запрягаем, но быстро едем! Те, кто испытывал терпение соотечественников, руководства и зрителей, наконец-то поймет, что не нужно было этого делать», — высказалась Поплавская.

Таким образом она отреагировала на громкий скандал, связанный с ее коллегой Дмитрием Назаровым. Ранее в прессе сообщалось, что проверки могли быть связаны с резкими словами артиста о спецоперации на Украине.