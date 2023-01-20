Эрмитаж создаст в подвалах экспозицию о музее в блокадном Ленинграде

Государственный Эрмитаж в течение года создаст в музейных подвалах экспозицию о спасении экспонатов и работе деятелей культуры во время блокады Ленинграда. Об этом музей сообщил в пятницу в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"К 2024 году в подвале Эрмитажа будет создана новая постоянная экспозиция, рассказывающая о том, как жил и работал крупнейший музей страны во время Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В годы Великой Отечественной войны подвал Эрмитажа выполнял роль бомбоубежища, в этих помещениях до 1942 года проживали около 2 тыс. жителей блокадного Ленинграда: сотрудники музея с семьями, ученые, деятели культуры. Среди них был архитектор Александр Никольский - автор цикла рисунков и гравюр, выполненных в осажденном Ленинграде.

Значительная часть эрмитажных экспонатов была эвакуирована из Ленинграда в начале войны, но научная жизнь в музее в годы блокады не прекращалась: проходили заседания, устраивались выставки, создавались научные труды, работала библиотека.

К 80-летию прорыва блокады Ленинграда в Гербовом зале Эрмитажа открылась выставка, на которой представлены свидетельства разрушений музея во время Великой Отечественной войны, включая документы, фотографии и осколок последнего снаряда, попавшего в Зимний дворец 2 января 1944 года. Всего во время блокады в здания Эрмитажа попало две авиабомбы и более 30 снарядов, выпущенных из дальнобойных орудий.