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1 час назад

Эрмитаж создаст в подвалах экспозицию о жизни музея в блокадном Ленинграде

ТАСС

Государственный Эрмитаж в течение года создаст в музейных подвалах экспозицию о спасении экспонатов и работе деятелей культуры во время блокады Ленинграда. Об этом музей сообщил в пятницу в своем Telegram-канале.

Эрмитаж создаст в подвалах экспозицию о музее в блокадном Ленинграде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"К 2024 году в подвале Эрмитажа будет создана новая постоянная экспозиция, рассказывающая о том, как жил и работал крупнейший музей страны во время Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В годы Великой Отечественной войны подвал Эрмитажа выполнял роль бомбоубежища, в этих помещениях до 1942 года проживали около 2 тыс. жителей блокадного Ленинграда: сотрудники музея с семьями, ученые, деятели культуры. Среди них был архитектор Александр Никольский - автор цикла рисунков и гравюр, выполненных в осажденном Ленинграде.

Значительная часть эрмитажных экспонатов была эвакуирована из Ленинграда в начале войны, но научная жизнь в музее в годы блокады не прекращалась: проходили заседания, устраивались выставки, создавались научные труды, работала библиотека.

К 80-летию прорыва блокады Ленинграда в Гербовом зале Эрмитажа открылась выставка, на которой представлены свидетельства разрушений музея во время Великой Отечественной войны, включая документы, фотографии и осколок последнего снаряда, попавшего в Зимний дворец 2 января 1944 года. Всего во время блокады в здания Эрмитажа попало две авиабомбы и более 30 снарядов, выпущенных из дальнобойных орудий.

Выставка будет работать до 29 января, далее в течение года Эрмитаж проведет серию небольших выставок-событий в тех местах, куда попадали снаряды. Музей подготовил большую программу под названием "Последний снаряд", которая посвящена жизни Эрмитажа в период Великой Отечественной войны. Она рассчитана на год - до 27 января 2024 года, когда будет отмечаться 80 лет полного снятия блокады Ленинграда.

Общество,Александр Никольский,Эрмитаж,
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