Егор Кончаловский призвал не тревожиться из-за здоровья Михалкова

Режиссер Егор Кончаловский в разговоре с kp.ru заявил, что россиянам не стоит тревожиться из-за состояния Никиты Михалкова.
"Последнее, что я слышал, все у него нормально. Многое в новостях было преувеличено. Да, он подхватил грипп, он очень взрослый человек, поэтому лучше быть под наблюдением. Но какой-то тревоги нет. Это не тот случай", - высказался Кончаловский.
Режиссер добавил, что у Михалкова хватило сил, чтобы поздравить его с днем рождения. 5 января пресс-служба Михалкова подтвердила, что он госпитализирован с гриппом. Ранее Никиту Михалкова перевели из реанимации в обычную палату.