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16 минут назад

Егор Кончаловский призвал не тревожиться из-за состояния здоровья Никиты Михалкова

Газета.Ru

Режиссер Егор Кончаловский в разговоре с kp.ru заявил, что россиянам не стоит тревожиться из-за состояния Никиты Михалкова.

Егор Кончаловский призвал не тревожиться из-за здоровья Михалкова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Последнее, что я слышал, все у него нормально. Многое в новостях было преувеличено. Да, он подхватил грипп, он очень взрослый человек, поэтому лучше быть под наблюдением. Но какой-то тревоги нет. Это не тот случай", - высказался Кончаловский.

Режиссер добавил, что у Михалкова хватило сил, чтобы поздравить его с днем рождения. 5 января пресс-служба Михалкова подтвердила, что он госпитализирован с гриппом. Ранее Никиту Михалкова перевели из реанимации в обычную палату.

Общество,Никита Михалков,Егор Кончаловский,
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