Егор Кончаловский призвал не тревожиться из-за здоровья Михалкова

"Последнее, что я слышал, все у него нормально. Многое в новостях было преувеличено. Да, он подхватил грипп, он очень взрослый человек, поэтому лучше быть под наблюдением. Но какой-то тревоги нет. Это не тот случай", - высказался Кончаловский.