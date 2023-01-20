В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
24 минуты назад

Российская блогерша раскрыла секрет популярности в TikTok

Lenta.ru

Российская блогерша и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, раскрыла секрет своей популярности в социальной сети TikTok. В интервью бизнесмену Даниилу Третьякову, запись которого доступна на YouTube-канале «Че каво», она рассказала, что снимала по 50 роликов в день, чтобы добиться большого количества просмотров на платформе.

Российская блогерша раскрыла секрет популярности в TikTok
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Третьяков отметил, что Инстасамка — одна из немногих российских исполнителей, которым удается продвигать свою музыку через TikTok.

«TikTok для меня был работой какое-то время. У меня была такая шиза, что я вставала в восемь утра, ко мне приходила визажист, стилист по волосам, и я ежедневно снимала по 30–50 видосов», — ответила блогерша на вопрос, как она добилась популярности на платформе.

По словам Зотеевой, в начале она не получала ожидаемой отдачи от съемок большого количества видео в TikTok.

«У меня было по 100–400 тысяч просмотров, я по 50 видосов снимаю, один хоть должен залететь на два-три миллиона?» — высказалась блогерша.

Однако, как отметила Инстасамка, она не переставала снимать контент, после чего все ее ролики стали набирать много просмотров.

«Когда я снимала-снимала, долбила в одну точку очень долго, они потом начали выходить в рекомендации все. Когда я уже почувствовала вкус славы, я подумала, что могу не снимать по 50 видео, буду по 15», — вспомнила она.

Тогда все ее ролики спустя три-четыре дня после публикации стали набирать в среднем по два миллиона просмотров.

«А потом уже у меня и по 13–20 миллионов просмотров было», — заключила она.

В марте Зотеева эмигрировала из России в Объединенные Арабские Эмираты. Инстасамка объяснила своим фанатам, что ее эмоциональное состояние не позволяет ей в настоящее время работать в России. Позже она также отменила все запланированные в стране концерты.

Общество,Даниил Третьяков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители