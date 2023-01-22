Самые мистические места Москвы

Места силы есть в каждом городе, но особенно их много в старинных поселениях с богатой историей. Ни для кого не секрет, что одним из таких городов является Москва. Чего только не пережила Белокаменная на своем веку. Эпидемии, бунты, голод и войны, а также человеческие трагедии, все это, так или иначе, отразилось в городских легендах, которыми порой любят похвастаться туристические гиды и местные жители.
Портал «Новый очаг» рассказал о страшных предания, которые ходили в народе о знаменитых улицах и постройках столицы.