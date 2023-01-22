Самые мистические места Москвы

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С тех пор там появляется сгорбленная старуха с клюкой, которая приносит несчастья. Однажды старуха явилась перед императором Павлом I, гостившему у Шереметьевых, и предсказала, что он будет править 4 года, 4 месяца и 4 дня, а умрет там же, где и родился. Так и вышло: в ночь на 12 марта 1801 года он был задушен в своем Михайловском дворце