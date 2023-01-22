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22 января

Самые мистические места Москвы

Александр Котлеткин

Места силы есть в каждом городе, но особенно их много в старинных поселениях с богатой историей. Ни для кого не секрет, что одним из таких городов является Москва. Чего только не пережила Белокаменная на своем веку. Эпидемии, бунты, голод и войны, а также человеческие трагедии, все это, так или иначе, отразилось в городских легендах, которыми порой любят похвастаться туристические гиды и местные жители.

1/12 Сухаревская башня была одним из символов Москвы петровской эпохи. По легенде, башня была построена в награду стрелецкому полку, который поддержал будущего императора во время его вражды с царевной Софьей. Когда царь вернулся из поездки по Европе, то перестроил сооружение, превратив ее в массивное капитальное сооружение 64 метров высотой и 40 метров шириной
Фото: РИА Новости
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2/12  Самый верхний ярус башни занял ближайший сподвижник Петра Яков Брюс. Он оборудовал там астрономическую обсерваторию, собственный кабинет и научную библиотеку. Как гласят городские предания, Брюс занимался черной магией и владел запретной магической книгой, чьи тайны и должна была охранять Сухаревская башня. В 1934 году под давлением Сталина сооружение было аккуратно разобрано. По слухам, вождь искал в Сухаревской башне ту самую таинственную «Черную книгу» Якова Брюса. Говорят, что призрак чернокнижника до сих пор появляется в тех местах
Фото: РИА Новости
3/12 Мало кто знает, но пруды у Останкинской телебашни в народе прозвали Актёркины пруды. Когда-то один из графов Шереметьевых, чья усадьба находится в том районе, увлекся театром. Он сам писал пьесы, а на главные роли набирал простых девушек. В те времена крепостные не имели никаких прав и граф вовсю пользовался своим положением хозяина. Не стерпев надругательств, девушки топились в прудах, которых в той усадьбе было несколько
Фото: РИА Новости
4/12 С тех пор там появляется сгорбленная старуха с клюкой, которая приносит несчастья. Однажды старуха явилась перед императором Павлом I, гостившему у Шереметьевых, и предсказала, что он будет править 4 года, 4 месяца и 4 дня, а умрет там же, где и родился. Так и вышло: в ночь на 12 марта 1801 года он был задушен в своем Михайловском дворце
Фото: РИА Новости
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5/12 Среди жителей Мясницкой улицы существует городская легенда о призраке генерала Кусовникова, который во времена империи проживал в доме номер 17. Старик был очень скупой и всеми правдами и неправдами сумел за свою жизнь сколотить приличное состояние. Однажды жена генерала Софья решила перепрятать семейные сбережения перед поездкой. Шкатулку с дорогими ассигнациями она положила в дымоход. Сделав дело, пара отправилась на отдых в загородное имение
Фото: РИА Новости
6/12 Вернувшись в Москву, жена Кусовникова обнаружила, что кто-то из прислуги воспользовался этой печью и все их семейные сбережения превратились в пепел. Говорят Софья вскоре умерла от горя, а генерал сошел с ума и еще долго бродил по улицам города оплакивая утраченное богатство. Даже сейчас, спустя два века его алчный призрак порой появляется на Мясницкой. Тех, кто его встретит, ждут большие финансовые потери
Фото: РИА Новости
7/12 Неподалеку от дома, где проживал Лаврентий Берия, некоторые жители сталкиваются с необычным звуковым явлением. На углу, образованном Малой Никитской и Вспольным переулком, можно явственно услышать шуршание шин старинного автомобиля. Судя по звукам, машина останавливается напротив дома Берии, хлопает дверца и слышны шаги, но при этом никого не видно. Похоже, что даже после смерти призрак одного из самых страшных людей той эпохи продолжает наводить ужас на москвичей
Фото: РИА Новости
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8/12 Дом Игумнова на Большой Якиманке выглядит настолько колоритно, что сразу бросается в глаза. Между тем таинственная история особняка началась со смерти его творца. Строивший здание архитектор Николай Поздеев подвергся критике из-за необычного внешнего вида проекта и, не выдержав позора, покончил жизнь самоубийством. Говорят, перед смертью он проклял хозяина, который в итоге не стал жить в доме, определив туда свою содержанку
Фото: РИА Новости
9/12 Игумнов поселился в Ярославле и приезжал в особняк лишь к даме своего сердца. Как-то он явился ночью без предупреждения и застал возлюбленную с молодым любовником. После этого женщина бесследно исчезла. Легенды рассказывают, будто Игумнов замуровал ее живьем в стене особняка
Фото: РИА Новости
10/12 Некоторые москвичи считают, что часть картин Третьяковской галереи обладает мистической силой. Говорят, дочь Павла Третьякова тяжело заболела после того, как долгое время рассматривала картину Сурикова «Утро стрелецкой казни»
Фото: РИА Новости
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11/12 А в портрете Марии Лопухиной будто бы живет дух девушки. Ее отец Иван Лопухин был известным чернокнижником, занимался мистическими практиками и после написания портрета каким-то образом заманил в это полотно дух дочери. Несчастная девушка скончалась вскоре после того, как работа над портретом была завершена
Фото: РИА Новости
12/12 

Портал «Новый очаг» рассказал о страшных предания, которые ходили в народе о знаменитых улицах и постройках столицы.

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