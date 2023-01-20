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21 минуту назад

Актер Бутин поделился подробностями травмы позвоночника Ларисы Удовиченко

Lenta.ruиещё 1

Российский актер и супруг артистки Дарьи Михайличенко, заменившей Ларису Удовиченко в спектакле, Андрей Бутин поделился подробностями травмы позвоночника актрисы. Об этом он сообщил в беседе с «Комсомольской правдой».

Стали известны подробности травмы позвоночника Ларисы Удовиченко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бутин отметил, что актриса сломала позвоночник не на гастролях.

«У нее серьезная травма. Но спектакль не отменили. Роль Удовиченко сыграла Дарья Михайличенко. Все были довольны. Даша знает этот спектакль. Легко ввелась в роль. В Новый год очень трудно найти замену артисту», — рассказал актер.

Бутин добавил, что Удовиченко перенесла операцию из-за серьезной травмы и сейчас восстанавливается.

«Все документы и справки имеются. Все площадки, где показывали "Новогодний переполох", были предупреждены о замене за две недели до спектакля».

18 января РИА Новости сообщало, что Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника. Артист Эвклид Кюрдзидис рассказал, что актриса еще в декабре отправилась из больницы домой — там она проходит реабилитацию. Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина подтвердила его слова.

Общество,Дарья Михайличенко,Андрей Бутин,Эвклид Кюрдзидис,Лариса Удовиченко,
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