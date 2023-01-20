В Роспотребнадзоре расписали оптимальный режим питания

«Единого расписания, идеально подходящего для всех, не существует, но в среднем рекомендуется есть три-пять раз в день. Это может быть, например, такой график: первый завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин, или "сокращенный вариант" из трех приемов пищи в день. Но реже двух раз в сутки врачи есть, как правило, не рекомендуют, а оптимальным обычно называют четырехразовое питание», — говорится в сообщении.