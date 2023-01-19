Сибирячка впала в кому на Бали

Власти Новосибирской области заявили, что окажут помощь в эвакуации российской туристки, впавшей в кому после инсульта на острове Бали. Женщину переправят в Россию специальным медицинским авиабортом. Об этом пишет портал TourDom.

Отмечается, что семейная пара приехала на остров Бали осенью 2022 года. В ноябре у супруги случился приступ, в течение суток она была без сознания.

После того, как женщина пришла в себя, семейная пара приняла решение остаться на острове и дождаться, пока у супруги нормализуется состояние здоровья. Вылет в Россию наметили на начало января.

Незадолго до отъезда у женщины произошел инсульт, она впала в кому.

Муж рассказал о сложившейся ситуации в социальных сетях. Он уточнил, что срок страховки подходит к концу, денег на оплату пребывания в частной клинике у семьи нет. Кроме того, местные врачи не могут гарантировать спасение жизни его жены.