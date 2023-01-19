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10 минут назад

Сибирячка впала в кому на Бали

Илья Родин

Власти Новосибирской области заявили, что окажут помощь в эвакуации российской туристки, впавшей в кому после инсульта на острове Бали. Женщину переправят в Россию специальным медицинским авиабортом. Об этом пишет портал TourDom.

Сибирячка впала в кому на Бали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что семейная пара приехала на остров Бали осенью 2022 года. В ноябре у супруги случился приступ, в течение суток она была без сознания.

После того, как женщина пришла в себя, семейная пара приняла решение остаться на острове и дождаться, пока у супруги нормализуется состояние здоровья. Вылет в Россию наметили на начало января.

Незадолго до отъезда у женщины произошел инсульт, она впала в кому.

Муж рассказал о сложившейся ситуации в социальных сетях. Он уточнил, что срок страховки подходит к концу, денег на оплату пребывания в частной клинике у семьи нет. Кроме того, местные врачи не могут гарантировать спасение жизни его жены.

Уточняется, что Федеральный центр медицины катастроф проанализирует возможность транспортировки пациентки. Если ее состояние позволит выдержать длительный перелет, за ней отправят специальное воздушное судно.

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