Названа причина смерти режиссера Николая Досталя

Названа причина смерти режиссера и народного артиста России Николая Досталя. Об этом сообщает Пятый канал.

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76-летнего Досталя госпитализировали 14 января. Пять дней спустя он скончался от рака предстательной железы. О его смерти ранее сообщили в Союзе кинематографистов России.

Досталь был режиссером таким фильмов, как «Маленький гигант большого секса», «Мелкий бес», «Полицейские и воры», «Шура и Просвирняк», «Я в полном порядке» и «Облако-рай». В 2011-м снял исторический сериал «Раскол», за который был удостоен премии «Ника» в номинации «Телевизионное событие».

Кинодеятель также выступал в качестве актера. Среди его актерских работ — «До свидания, мальчики!» (1964), «Морские рассказы» (1967), «Расплата» (1970) и другие.