Стало известно о смерти юного актера Арсена Суховского

Детдомовец Арсен Суховский, сыгравший в фильме «Недетский дом» вместе с актерами Иваном Охлобыстиным и Ириной Розановой, скоропостижно скончался. Об этом сообщила у себя в личном блоге актриса Екатерина Соломатина, передает Starhit.
«Арсен… Мальчик… Мой хороший… Больно, очень больно. Светлая тебе память», — написала она.
Информацию о смерти Суховского также подтвердила его приемная мать — генпродюсер кинокомпании Medvedfilm production Юлианна Медведева. Она забрала мальчика из детдома, когда ему было четыре года.
«Утешает только то, что ты с Господом! Наш мальчик, наш Сенька! Завтра для нас будет очень тяжелый день… Проводим тебя навсегда от нас. Я скорблю и плачу душой», — поделилась она.
При этом ни Соломатина, ни Медведева не раскрыли причину смерти Суховского.
За свою недолгую карьеру юный актер снялся в двух фильмах «Ладога» и «Недетский дом».