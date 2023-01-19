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13 минут назад

Стало известно о смерти юного актера Арсена Суховского

Елена Прошина

Детдомовец Арсен Суховский, сыгравший в фильме «Недетский дом» вместе с актерами Иваном Охлобыстиным и Ириной Розановой, скоропостижно скончался. Об этом сообщила у себя в личном блоге актриса Екатерина Соломатина, передает Starhit.

Стало известно о смерти юного актера Арсена Суховского
Фото: kinopoisk.rukinopoisk.ru

«Арсен… Мальчик… Мой хороший… Больно, очень больно. Светлая тебе память», — написала она.

Информацию о смерти Суховского также подтвердила его приемная мать — генпродюсер кинокомпании Medvedfilm production Юлианна Медведева. Она забрала мальчика из детдома, когда ему было четыре года.

«Утешает только то, что ты с Господом! Наш мальчик, наш Сенька! Завтра для нас будет очень тяжелый день… Проводим тебя навсегда от нас. Я скорблю и плачу душой», — поделилась она.

При этом ни Соломатина, ни Медведева не раскрыли причину смерти Суховского.

За свою недолгую карьеру юный актер снялся в двух фильмах «Ладога» и «Недетский дом».

Общество,Екатерина Соломатина,Иван Охлобыстин,Ирина Розанова,
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