Басилашвили пожаловался на плохое самочувствие

Народный артист СССР Олег Басилашвили в разговоре с «РЕН ТВ» пожаловался на плохое самочувствие. Он признался, что заболел.

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По словам 88-летнего артиста, он скоро должен играть в спектакле «Лето одного года» в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова в Санкт-Петербурге, но не знает сможет ли это сделать.

«Чувствую себя плохо, потому что болею. Вот должен играть спектакль, посмотрим смогу я его сыграть или нет. Живу сейчас под блокадой, на уколах», — добавил Басилашвили.

Напомним, что артист за последние годы уже дважды переболел COVID-19.