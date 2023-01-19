Кикабидзе похоронили на Верийском кладбище в Тбилиси

Грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе в четверг похоронили на Верийском кладбище в Тбилиси рядом с матерью, передает корреспондент ТАСС с места проведения траурной церемонии.
Гроб с телом Кикабидзе примерно в 15:00 (14:00 мск) вынесли из большого зала тбилисской филармонии, где с утра проходила гражданская панихида, и понесли на кладбище. Сотни людей, прибывшие проводить в последний путь легенду советского и грузинского кино, перекрыли проспект Меликишвили, где расположена филармония, и с овациями простились с ним.
До этого с речью в филармонии выступил министр культуры Украины Александр Ткаченко, который зачитал письмо президента Владимира Зеленского. Соболезнования семье Кикабидзе от Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго передал митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари владыка Николоз.