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1 час назад

Кремль: Путин окунулся на Крещение в прорубь

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин традиционно окунулся в прорубь на Крещение, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Путин окунулся в прорубь на Крещение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, президент окунулся в Подмосковной проруби, однако не уточнил, где конкретно

«Вы знаете, что сегодня праздник Крещения, президент принимал участие в Крещенских купаниях, делал он это в Подмосковье. На этот раз никаких видео- или фотоматериалов нет, просто сообщаем, что он последовал своей традиции», - сказал он.

Согласно опросу ВЦИОМ, принять участие в крещенских купаниях планируют 11% опрошенных россиян, что в два раза меньше чем в 2019 году. Между тем, в церковь за святой водой собираются пойти 36% респондентов.

В этом году обеспечивать безопасность и правопорядок в России во время празднования Крещения Господня будут более 38 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии. При этом для обеспечения безопасности на религиозных объектах, а также в местах проведения крещенских купаний привлечено около 8 тыс. росгвардейцев.

Общество,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Росгвардия,ВЦИОМ,
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