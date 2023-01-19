Путин окунулся в прорубь на Крещение

Президент России Владимир Путин традиционно окунулся в прорубь на Крещение, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, президент окунулся в Подмосковной проруби, однако не уточнил, где конкретно

«Вы знаете, что сегодня праздник Крещения, президент принимал участие в Крещенских купаниях, делал он это в Подмосковье. На этот раз никаких видео- или фотоматериалов нет, просто сообщаем, что он последовал своей традиции», - сказал он.

Согласно опросу ВЦИОМ, принять участие в крещенских купаниях планируют 11% опрошенных россиян, что в два раза меньше чем в 2019 году. Между тем, в церковь за святой водой собираются пойти 36% респондентов.