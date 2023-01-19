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13 минут назад

Названо самое популярное хобби в России

Lenta.ru

Назван самый популярный у российских пользователей сети способ найти единомышленников — каждый второй житель страны ищет их в соцсетях. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Одноклассников» (имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

Названо самое популярное хобби в России
Фото: UnsplashUnsplash

Согласно полученным данным, многие россияне испытывают потребность в друзьях по интересам — об этом заявили 42 процента опрошенных. При этом в 50 процентах случаев люди отправляются на поиски в соцсети, в 24 процентах случаев — в специализированные группы по теме хобби, еще 21 процент посещает кружки и секции.

Кроме того, стало известно, что самое популярное хобби России — кулинария. 36 процентов участников опроса любят изучать новые рецепты блюд и напитков, готовить, выпекать и экспериментировать со вкусами. Данное увлечение особенно разделяют респонденты в возрасте 45-54 лет.

На втором месте — активный отдых и туризм (в 31 проценте случаев): долгие прогулки, треккинг и путешествия. При этом женщины чаще мужчин увлекаются подобным. На третьей позиции по стране — занятия спортом (в 30 процентах случаев). Такой образ жизни чаще всего интересен молодым людям от 18 до 24 лет.

Отмечается, что исследование было проведено в рамках запуска сервиса «Увлечения», с помощью которого пользователи могут провести время со своими единомышленниками. Ежемесячно «Увлечения» посещают более 20 миллионов человек, а самые активные проводят в сервисе уже на 40 процентов больше времени по сравнению с первым месяцем после запуска.

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