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34 минуты назад

Врач предупредил россиян о риске заразиться тремя вирусами одновременно

Ferra.ru

Главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев предупредил о риске заражения тремя вирусами одновременно.

Врач предупредил россиян о риске заразиться тремя вирусами одновременно
Фото: ТАССТАСС

По словам эксперта, может произойти одновременное заражение гриппом, коронавирусом и другими возбудителями ОРВИ. Токарев отметил, что это могут быть также аденовирус, и респираторно-синцитиальный вирус.

При этом многие учёные сомневаются в том, что такое заражение возможно в силу конкуренции между патогенами.

«Но в отношении гриппа и COVID-19 это точно может быть», — подчеркнул врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Общество,Сергей Токарев,
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