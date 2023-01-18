В российском городе отменили концерт Меладзе

В Иркутске отменили концерт певца Валерия Меладзе. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По данным агентства, концерт должен был пройти 4 мая во Дворце спорта «Труд». Причина отмены не уточняется.

В «РИА Новости» отметили, что соответствующая информация уже появилась на сайте оператора «Кассы.ру» и «Яндекс.Афиша». При этом их до сих пор можно приобрести на «Сибкасса» и «Афиша.ру». Кроме того продолжается продажа билетов на концерт Меладзе в Красноярске 2 мая.

Еще одна странность заключается в отсутствии информации о мероприятиях в России на личном сайте певца. Там указаны концерты в Израиле и на Кипре, которые состоятся в марте.