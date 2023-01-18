Эксперт оценил возможный запрет вейпов в России

Президент российской "Лиги защитников пациентов" Александр Саверский в разговоре с Рамблером высказался о возможном запрете в России вейпов и других электронных систем доставки никотина.
Саверский отметил, что 15 лет назад он выступил автором идеи делегализации табака.
"На рынке не может обращаться товар, который является токсичным и вредным для человека. Не должно быть возможности его свободно купить. Государство должно выстроить соответствующую программу, чтобы населению было понятно, что все это вредно, и действовать нужно, исходя из этого", — подчеркнул он.
Специалист также рассказал об опыте Исландии в вопросах борьбы с курением.
"Там собираются разрешить продажу табачных изделий только в аптеках, да еще и по рецепту врача. Но если подумать, то другого выхода нет. К сигаретам и вейпам следует относиться, как к токсину, как к яду. И как еще это может продаваться? Я сам курил 23 года, но 8 лет назад бросил, потому что курение - это зависимость и зло", — заявил эксперт, отметив, что выступает за запрет электронных систем доставки никотина вкупе с запретом табачных изделий.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам палаты по охране здоровья, по просвещению и по делам молодежи в приоритетном порядке изучить ситуацию с электронными системами доставки никотина и внести предложения о возможности их запрета.