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39 минут назад

Эксперт оценил возможный запрет вейпов в России

Семён Капранов
Александр Саверский эксперт

Президент российской "Лиги защитников пациентов" Александр Саверский в разговоре с Рамблером высказался о возможном запрете в России вейпов и других электронных систем доставки никотина.

История с запретом вейпов похожа на то, что у нас было с сигаретами. Табачные компании, пытаясь защитить свой бизнес, всячески старались создать товары, заменяющие сигареты. Это делалось под видом того, что они якобы менее вредны для здоровья. Но, к сожалению, исследования показывают, что иногда происходит ровно наоборот, учитывая те добавки, которые используются в жидкостях. Если бы при их производстве использовали чистый табак, возможно, вреда было бы меньше. Но технологии зарабатывания денег не дают делать такие вещи. Эксперты признают, что пар от вейпов не менее вреден, чем обычные сигареты. Поэтому это все то же самое, но с элементами мошенничества.

Курение вейпов распространено среди молодежи больше, чем курение обычных сигарет. Я замечал, что их курят даже некоторые молодые спортсмены. И это несет существенные риски: из-за пара, содержащего канцерогены, идет общее токсическое поражение организма. В частности, вейп может вызывать онкологические заболевания.
Александр Саверский
Александр Саверский Президент "Лиги защитников пациентов"
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Саверский отметил, что 15 лет назад он выступил автором идеи делегализации табака.

"На рынке не может обращаться товар, который является токсичным и вредным для человека. Не должно быть возможности его свободно купить. Государство должно выстроить соответствующую программу, чтобы населению было понятно, что все это вредно, и действовать нужно, исходя из этого", — подчеркнул он.

Специалист также рассказал об опыте Исландии в вопросах борьбы с курением.

"Там собираются разрешить продажу табачных изделий только в аптеках, да еще и по рецепту врача. Но если подумать, то другого выхода нет. К сигаретам и вейпам следует относиться, как к токсину, как к яду. И как еще это может продаваться? Я сам курил 23 года, но 8 лет назад бросил, потому что курение - это зависимость и зло", — заявил эксперт, отметив, что выступает за запрет электронных систем доставки никотина вкупе с запретом табачных изделий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам палаты по охране здоровья, по просвещению и по делам молодежи в приоритетном порядке изучить ситуацию с электронными системами доставки никотина и внести предложения о возможности их запрета.

Общество,Александр Саверский,Вячеслав Володин,Госдума,
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