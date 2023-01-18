Эксперт оценил возможный запрет вейпов в России

История с запретом вейпов похожа на то, что у нас было с сигаретами. Табачные компании, пытаясь защитить свой бизнес, всячески старались создать товары, заменяющие сигареты. Это делалось под видом того, что они якобы менее вредны для здоровья. Но, к сожалению, исследования показывают, что иногда происходит ровно наоборот, учитывая те добавки, которые используются в жидкостях. Если бы при их производстве использовали чистый табак, возможно, вреда было бы меньше. Но технологии зарабатывания денег не дают делать такие вещи. Эксперты признают, что пар от вейпов не менее вреден, чем обычные сигареты. Поэтому это все то же самое, но с элементами мошенничества.



Курение вейпов распространено среди молодежи больше, чем курение обычных сигарет. Я замечал, что их курят даже некоторые молодые спортсмены. И это несет существенные риски: из-за пара, содержащего канцерогены, идет общее токсическое поражение организма. В частности, вейп может вызывать онкологические заболевания.

Александр Саверский Президент "Лиги защитников пациентов"