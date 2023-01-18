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17 минут назад

Умер народный артист СССР Хаким Зарипов

ТАСС

Артист советского цирка, дрессировщик лошадей Хаким Зарипов умер в среду в Ташкенте на 99-м году жизни, сообщили в пресс-службе Российской государственной цирковой компании ("Росгосцирк").

Умер народный артист СССР Хаким Зарипов
Фото: Росгосцирк/circus.ruРосгосцирк/circus.ru

"Руководство и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием сообщают, что сегодня, 18 января 2023 года, в Ташкенте на 99-м году жизни не стало выдающегося артиста советского цирка, джигита-наездника, дрессировщика лошадей Хакима Зарипова, - говорится в сообщении. - Более 80 лет он посвятил цирковому искусству и вошел в мировую историю цирка как крупнейший мастер конного жанра, став народным артистом СССР".

В пресс-службе добавили, что коллектив "Росгосцирка" выражает соболезнования родным и близким артиста.

Зарипов родился 17 сентября 1924 года в Ташкенте в семье основателя династии цирковых артистов Карима Зарипова. Цирковую деятельность начал в 1938 году в качестве джигита-наездника. Зарипов гастролировал во многих городах СССР, а также в зарубежных странах. Работал художественным руководителем цирковых коллективов, программ и директором цирков.

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