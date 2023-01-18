Умер народный артист СССР Хаким Зарипов

"Руководство и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием сообщают, что сегодня, 18 января 2023 года, в Ташкенте на 99-м году жизни не стало выдающегося артиста советского цирка, джигита-наездника, дрессировщика лошадей Хакима Зарипова, - говорится в сообщении. - Более 80 лет он посвятил цирковому искусству и вошел в мировую историю цирка как крупнейший мастер конного жанра, став народным артистом СССР".