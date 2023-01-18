Власти Таиланда захотели усыпить кота туристки из РФ

Пассажир авиакомпании Евгения вместе со своим питомцем — котом по имени Лешка, отправилась на отдых. Но при въезде у Лешки не обнаружилось одного нужного документа. Сотрудники аэропорта впустить его отказались, предложив усыпить или отправить обратно. На помощь пришли бортпроводники Red Wings. Они забрали кота с собой на обратном пути, а потом, уже с полным комплектом необходимых бумаг, отправили к хозяйке в Утапао, — сказано в сообщении.