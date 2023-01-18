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48 минут назад

Власти Таиланда захотели усыпить кота туристки из РФ из-за одного документа

News.ru

Бортпроводники авиакомпании Red Wings забрали кота по кличке Лешка в аэропорту Таиланда после того, как животное не пустили на территорию страны тайские работники таможни из-за отсутствия нужного документа, сообщает Минтранс. На странице ведомства во «ВКонтакте» указали, что владелице кота — туристке Евгении, предложили на выбор два варианта развития событий: либо усыпить кота, либо отправить обратно в Россию. Бортпроводники решили помочь россиянке и забрали кота с собой, а позже вернули с полным комплектом нужных документов.

Власти Таиланда захотели усыпить кота туристки из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пассажир авиакомпании Евгения вместе со своим питомцем — котом по имени Лешка, отправилась на отдых. Но при въезде у Лешки не обнаружилось одного нужного документа. Сотрудники аэропорта впустить его отказались, предложив усыпить или отправить обратно. На помощь пришли бортпроводники Red Wings. Они забрали кота с собой на обратном пути, а потом, уже с полным комплектом необходимых бумаг, отправили к хозяйке в Утапао, — сказано в сообщении.

Как указали в ведомстве, встреча кота Лешки с хозяйкой Евгенией в Таиланде «растрогала всех до слез».

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Общество,Минтранс РФ,Red Wings,
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