Составлен список стран ЕС, в которые без проблем выдают визы россиянам

После начала СВО некоторые европейские государства полностью прекратили выдачу виз гражданам РФ. Однако остался ряд стран, в которые без проблем смогут попасть россияне.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Государства Шенгенского соглашения с сентября 2022 года отменили упрощенный визовый режим для туристов из РФ. Сейчас стоимость сбора для оформления разрешительных документов составляет 80 евро (около 5,94 тыс. рублей), а рассмотрение заявления займет минимум 15 дней.

Границы Австрии открыты для посещения российским туристам на сегодняшний день, однако не каждый сможет получить визу. Также путешественникам доступна Венгрия, которая с легкостью выдает разрешение на въезд, но прямого сообщения с Россией у нее сейчас нет.