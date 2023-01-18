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4 минуты назад

Составлен список европейских стран, в которые без проблем выдают визы россиянам

Слово и Дело

После начала СВО некоторые европейские государства полностью прекратили выдачу виз гражданам РФ. Однако остался ряд стран, в которые без проблем смогут попасть россияне.

Составлен список стран ЕС, в которые без проблем выдают визы россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Государства Шенгенского соглашения с сентября 2022 года отменили упрощенный визовый режим для туристов из РФ. Сейчас стоимость сбора для оформления разрешительных документов составляет 80 евро (около 5,94 тыс. рублей), а рассмотрение заявления займет минимум 15 дней.

Границы Австрии открыты для посещения российским туристам на сегодняшний день, однако не каждый сможет получить визу. Также путешественникам доступна Венгрия, которая с легкостью выдает разрешение на въезд, но прямого сообщения с Россией у нее сейчас нет.

Сложнее всего гражданам РФ посетить Италию и Германию. Их консульства отказывают всем туристам, связанным с компаниями, против которых введены санкции. Также ГДР требует от россиян дополнительную выписку из банка, расположенного на территории РФ, или поручительство от принимающей стороны.

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