В российском детсаду у ребенка выявили туберкулез

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) у воспитанника детского сада № 67 «Умка» выявили туберкулез. Об этом сообщает пресс-служба администрации российского города во «ВКонтакте».
В мэрии уточнили, что вспышки заболевания в учреждении дошкольного образования нет и ребенок его не посещает.
«По информации детской поликлиники, у одного ребенка диагностирована пассивная форма туберкулеза. Он получает лечение, детский сад не посещает. В учреждении приняты все меры в соответствии с требованиями СанПиН», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Туве суд приговорил к одному году ограничения свободы на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 39-летнего местного жителя. Он заразил восьмилетнюю девочку и шестилетнего мальчика туберкулезом.