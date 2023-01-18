В российском детсаду у ребенка выявили туберкулез

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) у воспитанника детского сада № 67 «Умка» выявили туберкулез. Об этом сообщает пресс-служба администрации российского города во «ВКонтакте».

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В мэрии уточнили, что вспышки заболевания в учреждении дошкольного образования нет и ребенок его не посещает.

«По информации детской поликлиники, у одного ребенка диагностирована пассивная форма туберкулеза. Он получает лечение, детский сад не посещает. В учреждении приняты все меры в соответствии с требованиями СанПиН», — говорится в сообщении.