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6 минут назад

В российском детсаду у ребенка выявили туберкулез

Lenta.ru

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) у воспитанника детского сада № 67 «Умка» выявили туберкулез. Об этом сообщает пресс-служба администрации российского города во «ВКонтакте».

В российском детсаду у ребенка выявили туберкулез
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

В мэрии уточнили, что вспышки заболевания в учреждении дошкольного образования нет и ребенок его не посещает.

«По информации детской поликлиники, у одного ребенка диагностирована пассивная форма туберкулеза. Он получает лечение, детский сад не посещает. В учреждении приняты все меры в соответствии с требованиями СанПиН», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Туве суд приговорил к одному году ограничения свободы на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 39-летнего местного жителя. Он заразил восьмилетнюю девочку и шестилетнего мальчика туберкулезом.

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