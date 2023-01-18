Крымский мост закроют для автотранспорта

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет полностью закрыто с 13:00 до 18:00 20 января из-за ремонта, сообщил Минтранс РФ в Telegram. В ведомстве призвали водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

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20 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ, — сказано в сообщении.

В Минтрансе ранее рассказали, что в январе будут установлены первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, надвижка еще двух запланирована на февраль. В ведомстве подчеркнули, что работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте.