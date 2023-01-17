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28 минут назад

Митрополит РПЦ впервые в истории выступил в Совбезе ООН

Илья Родин

Митрополит РПЦ впервые в истории выступил в Совбезе ООН

Митрополит РПЦ впервые в истории выступил в Совбезе ООН
Фото: телеграм-канал "Риа новости"телеграм-канал "Риа новости"

Митрополит Русской православной церкви впервые выступил на заседании Совбеза ООН, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) обратился к Совбезу ООН на заседании, созванном Россией в связи с ситуацией на Украине.

«Основа мирного диалога подрывается на Украине попытками правительства уничтожить каноническую Украинскую православную церковь», - заявил митрополит.

УПЦ обратилась с просьбой к российским властям

По его оценке, лишение гражданства епископов УПЦ является «формой массовых политических репрессий».

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины провели масштабные обыски в в храмах УПЦ в Ровненской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Во время обысков была якобы обнаружена разнообразная пророссийская литература, листовки оппозиционных партий, российская символика.

Общество,Совбез ООН,РПЦ,СБУ,
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