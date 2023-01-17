Митрополит РПЦ впервые в истории выступил в Совбезе ООН
Митрополит Русской православной церкви впервые выступил на заседании Совбеза ООН, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) обратился к Совбезу ООН на заседании, созванном Россией в связи с ситуацией на Украине.
«Основа мирного диалога подрывается на Украине попытками правительства уничтожить каноническую Украинскую православную церковь», - заявил митрополит.
По его оценке, лишение гражданства епископов УПЦ является «формой массовых политических репрессий».
Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины провели масштабные обыски в в храмах УПЦ в Ровненской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Во время обысков была якобы обнаружена разнообразная пророссийская литература, листовки оппозиционных партий, российская символика.