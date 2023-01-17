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14 минут назад

Число обращений россиян к психологам увеличилось в 7 раз

Реальное время

В 7 раз возросло количество обращений россиян к психологам и психотерапевтам за год. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Число обращений россиян к психологам увеличилось в 7 раз
Фото: Реальное времяРеальное время

Сентябрь и октябрь — пик обращений к специалистам в 2022 году. 82% пациентов — женщины, а на долю людей в возрасте 26—35 лет пришлось 53% от общего количества консультаций. Еще 17% — граждане от 18 до 25 лет.

Выделяются четыре основные группы причин обращения к психологам. К первой группе относятся вопросы эмоционального спектра, ко второй — личностные, возрастные и семейные кризисы и конфликты. Проблемы карьеры и самоопределения также стали причиной эмоционального напряжения россиян. К последней группе отнеслись психосоматические проявления.

— Молодежь преимущественно обращается к психологам по вопросам саморазвития, личностных, возрастных, семейных кризисов, с запросами, связанными с эмоциональным спектром, карьерой и самоопределением. Старшее поколение чаще обращается с проблемами прокрастинации, выгорания, напряжения, истощения, психосоматических проявлений, детско-родительских отношений. Возможно, причина в том, что люди долго терпят, не идут за помощью, что приводит к истощению всех ресурсов организма, а следствием становится психосоматика, — отметил источник издания.

Напомним, психолог Петр Мушинский рассказал, когда лучше всего начинать новую жизнь. По его словам, начинания могут стать успешными, если они плавны и размеренны.

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