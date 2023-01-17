Стало известно мнение россиян к раздельному сбору мусора

У 19% граждан сформировалось правильное отношение к окружающей среде.
Об этом рассказала гендиректор автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» София Малявина. По её словам, данные были получены при изучении индекса экологичного поведения россиян, который был рассчитан на основе 30 пунктов.
Респондентам нужно было рассказать, стараются ли они чаще принимать душ, чем ванну; используют ли многоразовые стаканы для кофе и палочки для суши; готовы ли сдавать отходы на переработку; занимаются ли сортировкой мусора.