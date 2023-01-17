Стало известно мнение россиян к раздельному сбору мусора

Об этом рассказала гендиректор автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» София Малявина . По её словам, данные были получены при изучении индекса экологичного поведения россиян, который был рассчитан на основе 30 пунктов.

Респондентам нужно было рассказать, стараются ли они чаще принимать душ, чем ванну; используют ли многоразовые стаканы для кофе и палочки для суши; готовы ли сдавать отходы на переработку; занимаются ли сортировкой мусора.