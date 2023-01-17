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19 минут назад

Опрос: каждый десятый россиянин приверженец раздельного сбора мусора

Говорит Москва

У 19% граждан сформировалось правильное отношение к окружающей среде.

Стало известно мнение россиян к раздельному сбору мусора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом рассказала гендиректор автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» София Малявина. По её словам, данные были получены при изучении индекса экологичного поведения россиян, который был рассчитан на основе 30 пунктов.

Респондентам нужно было рассказать, стараются ли они чаще принимать душ, чем ванну; используют ли многоразовые стаканы для кофе и палочки для суши; готовы ли сдавать отходы на переработку; занимаются ли сортировкой мусора.

Общество,София Малявина,
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