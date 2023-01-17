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26 минут назад

"Космическая операция": в регионе РФ госпитализировали 320-килограммового мужчину

Елена Прошина

Свыше 20 человек пришлось задействовать, чтобы доставить в больницу 320-килограммового жителя Нижнего Новгорода. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Он уточнил, что 51-летнего пациента доставили в инфекционную больницу №23. Операцию по его перевозке организовали сразу несколько ведомств области.

«Более 20 человек было задействовано в ней. В их числе сотрудники скорой медпомощи, центра медицины катастроф, и наши замечательные коллеги из МЧС. Спасибо всем!» — добавил Мелик-Гусейнов.

Помимо большого количества людей, по его словам, также потребовалось «усилить прочность медицинских приспособлений машины центра медицины катастроф». Министр сравнил перевозку 320-киллограммового нижегородца со «сложнейшей космической операцией».

«Все прошло штатно. Пациент доставлен в больницу. Диагноз поставили сразу. Началось лечение. Прогноз делать принципиально не буду. Но все настроены на победу», — отметил он.

Кроме того Мелик-Гусейнов назвал перевозку «историческим весовым рекордом» для Нижегородской области. В 2022 году в больницу доставляли пациента весом в 255 килограмм, указал он. К своему посту он также прикрепил видео и фото транспортировки нижегородца.

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