Поргина назвала прощание с Чуриковой «праздником души»

«Все было очень достойно. Все прошло так, как надо. Все было очень красиво, все в цветах. Их было так много, что некуда уже класть. Люди стоят, подходят к гробу, плачут. Она сегодня очень красивая лежит! Как рождественский праздник: с любовью к ней и ко всем актерам, которые служат родине. Просто праздник души!» — сказала Поргина.