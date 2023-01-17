Поргина назвала прощание с Чуриковой «праздником души»

Актриса Людмила Поргина одной из первых пришла на церемонию прощания с Инной Чуриковой. В разговоре с «Московским комсомольцем» она отметила, что все прошло на высшем уровне, назвав прощание «праздником души».
Поргина призналась, что переживала о том, как пройдет церемония. Она хотела «чтобы было все так, как любит Инночка» и прощание «поднимало ее выше и выше». Но волнения актрисы оказались беспочвенными.
«Все было очень достойно. Все прошло так, как надо. Все было очень красиво, все в цветах. Их было так много, что некуда уже класть. Люди стоят, подходят к гробу, плачут. Она сегодня очень красивая лежит! Как рождественский праздник: с любовью к ней и ко всем актерам, которые служат родине. Просто праздник души!» — сказала Поргина.
Также, по ее словам, она поддержала вдовца Глеба Панфилова и сына покойной Глеба. Поргина уверена, что Чурикова попадет в рай.