Восстановлено автомобильное движение по Крымскому мосту

Минтранс РФ сообщил, что автомобильное движение по Крымскому мосту было возобновлено досрочно. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
«Сегодня в 16.50 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — отметили в министерстве.
15 января Минтранс предупреждал, что 17 января на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста для проведения ремонтно-восстановительных работ. До этого движение по мосту еще несколько раз приостанавливали.
10 января сообщалось о завершении установки первого пролета левой автодорожной части моста. Всего необходимо отремонтировать четыре таких пролета, уточняли в Минтрансе. Подчеркивалось, что восстановительные работы завершат в марте 2023 года.