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31 минуту назад

Минтранс РФ сообщил о восстановлении автомобильного движения по Крымскому мосту

Газета.Ruиещё 5

Минтранс РФ сообщил, что автомобильное движение по Крымскому мосту было возобновлено досрочно. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Восстановлено автомобильное движение по Крымскому мосту
Фото: Телеграм-канал «Говорит Москва»Телеграм-канал «Говорит Москва»

«Сегодня в 16.50 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — отметили в министерстве.

15 января Минтранс предупреждал, что 17 января на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста для проведения ремонтно-восстановительных работ. До этого движение по мосту еще несколько раз приостанавливали.

10 января сообщалось о завершении установки первого пролета левой автодорожной части моста. Всего необходимо отремонтировать четыре таких пролета, уточняли в Минтрансе. Подчеркивалось, что восстановительные работы завершат в марте 2023 года.

Общество,Минтранс РФ,
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