Восстановлено автомобильное движение по Крымскому мосту

Минтранс РФ сообщил, что автомобильное движение по Крымскому мосту было возобновлено досрочно. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня в 16.50 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — отметили в министерстве.

15 января Минтранс предупреждал, что 17 января на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста для проведения ремонтно-восстановительных работ. До этого движение по мосту еще несколько раз приостанавливали.