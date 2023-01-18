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28 минут назад

Двухдневная гражданская панихида по Вахтангу Кикабидзе началась в Тбилиси

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Гражданская панихида по Вахтангу Кикабидзе началась в церкви Кашвети на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Жители несут цветы. Также на церемонии прощания присутствуют члены семьи артиста и известные деятели искусства и политики.

В Тбилиси проходит двухдневное прощание с Вахтангом Кикабидзе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вход в церковь свободный. Панихида продлится 17 и 18 января, а похоронят артиста 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси. В последний путь Кикабидзе проводят из большого концертного зала Тбилисской филармонии.

Напомним, Вахтанг Кикабидзе ушел из жизни 15 января в возрасте 84 лет. В последнее время он лечился в одной из клиник грузинской столицы. Лауреат Государственной премии СССР, народный артист Грузии прославился после выхода на экраны фильмов «Мимино», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «ТАСС уполномочен заявить...». Также он был солистом ансамбля «Орера» и давал сольные концерты. С 2020 года был депутатом парламента Грузии.

Ранее в Москве похоронили народную артистку СССР Инну Чурикову. Актриса ушла из жизни 14 января в возрасте 79 лет.

Общество,Вахтанг Кикабидзе,Инна Чурикова,
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