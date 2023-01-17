В аэропорту "Шереметьево" открылась выставка о театре имени Пушкина

"Наше сотрудничество неслучайно: и театр, и аэропорт носят имя, пожалуй, главного литературного деятеля нашей страны - Александра Сергеевича Пушкина, — сказал художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. — Наконец, сегодня мы открыли обновленную, яркую и интересную выставку, в которой представлены история и репертуар театра Пушкина".