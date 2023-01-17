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30 минут назад

В аэропорту "Шереметьево" открылась выставка о театре имени Пушкина

Газета.Ru

Московский драматический театр имени А.С. Пушкина совместно с Международным аэропортом "Шереметьево" имени А.С. Пушкина представили арт-проект "Театр не изменит мир, но он изменит тебя". Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе театра.

В аэропорту "Шереметьево" открылась выставка о театре имени Пушкина
Фото: Геворг АрутюнянГеворг Арутюнян

"Наше сотрудничество неслучайно: и театр, и аэропорт носят имя, пожалуй, главного литературного деятеля нашей страны - Александра Сергеевича Пушкина, — сказал художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. — Наконец, сегодня мы открыли обновленную, яркую и интересную выставку, в которой представлены история и репертуар театра Пушкина".

Основная часть экспозиции — знакомство с современными спектаклями, в которых участвуют Вера Алентова, Виктория Исакова, Сергей Лазарев, Александра Урсуляк, Владимир Жеребцов и другие актеры.

Выставка открылась специальной музыкальной концертной программой от артистов Пушкинского театра. В выступлении приняли участие Анна Кармакова, Ирина Царенко, Наталья Рева-Рядинская, Лиза Кононова, Олег Греков, Владимир Зиберев, Никита Пирожков, Иван Литвиненко, Антон Гращенков. Ведущим мероприятия выступил Кирилл Чернышенко.

Ранее театр имени Пушкина представил современное прочтение пьесы Александра Островского "Красавец мужчина".

Общество,Анна Кармакова,Наталья Рева-рядинская,Олег Греков,Иван Литвиненко,Александра Урсуляк,Евгений Писарев,Владимир Жеребцов,Вера Алентова,Виктория Исакова,Сергей Лазарев,Александр Островский,Аэропорт Шереметьево,
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