В аэропорту "Шереметьево" открылась выставка о театре имени Пушкина

Московский драматический театр имени А.С. Пушкина совместно с Международным аэропортом "Шереметьево" имени А.С. Пушкина представили арт-проект "Театр не изменит мир, но он изменит тебя". Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе театра.
"Наше сотрудничество неслучайно: и театр, и аэропорт носят имя, пожалуй, главного литературного деятеля нашей страны - Александра Сергеевича Пушкина, — сказал художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. — Наконец, сегодня мы открыли обновленную, яркую и интересную выставку, в которой представлены история и репертуар театра Пушкина".
Основная часть экспозиции — знакомство с современными спектаклями, в которых участвуют Вера Алентова, Виктория Исакова, Сергей Лазарев, Александра Урсуляк, Владимир Жеребцов и другие актеры.
Выставка открылась специальной музыкальной концертной программой от артистов Пушкинского театра. В выступлении приняли участие Анна Кармакова, Ирина Царенко, Наталья Рева-Рядинская, Лиза Кононова, Олег Греков, Владимир Зиберев, Никита Пирожков, Иван Литвиненко, Антон Гращенков. Ведущим мероприятия выступил Кирилл Чернышенко.
Ранее театр имени Пушкина представил современное прочтение пьесы Александра Островского "Красавец мужчина".