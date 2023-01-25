10 фактов о Владимире Высоцком

25 января 2023 года исполнилось 85 лет со дня рождения одного из самых популярных певцов, поэтов и актеров Владимира Высоцкого. «Рамблер» собрал интересные факты из жизни исполнителя, ставшего легендой.

Владимир Семенович Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в семье военного связиста, прошедшего Великую Отечественную войну, и переводчицы с немецкого языка. За свою жизнь Высоцкий сочинил около 800 песен. За его плечами приблизительно 30 ролей в кино и 20 на театральных сценах.

1. Отказался от профессии инженера, чтобы стать актером

Однако артист не сразу выбрал именно эту профессию. В 1955 году поступил на механический факультет Московского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева. Однако затем Владимир Высоцкий отчислился по собственному желанию.

Одна из легенд гласит, что в новогоднюю ночь с 1955 по 1956 год Володя Высоцкий с другом Игорем Кохановским вместо праздника чертили чертежи – иначе бы их не допустили к сессии. Однако Высоцкий, как только закончил с чертежами, взял банку чернил – и вылил их на все свои труды, приговаривая: «Все. Буду готовиться, есть еще полгода, попробую вступить в театральный. А это — не мое…», пишет портал «СоюзКино».

2. Роль Гамлета

В итоге Владимир Высоцкий поступил в студию МХАТ. В 1959 году дебютировал на театральной сцене в учебном спектакле «Преступление и наказание» в роли Порфирия Петровича. Первое упоминание об артисте в центральной печати относится к 1960 году – игра выпускника студии МХАТ Владимира Высоцкого отмечена в статье Л. Сергеева «Девятнадцать из МХАТ» («Советская культура», 1960, 28 июня).

Одной из самых знаковых ролей Высоцкого в театре стала роль Гамлета в постановке пьесы Шекспира. Режиссер Юрий Любимов рассказывал, что ему не разрешали отдать эту роль Высоцкому, однако он настоял на своем, несмотря на то, что актеру очень тяжело дался этот образ, отмечает «Интерфакс».

А сам Высоцкий вспоминал, что у него был «совсем трагический момент, когда он репетировал Гамлета». «Почти никто из окружающих не верил, что это выйдет. Были громадные сомнения, репетировали мы очень долго. И если бы это был провал, это бы означало конец не моей актерской карьеры, потому что ты можешь, в конце концов, сыграть другую роль, но это был бы конец для меня лично как для актера, если бы я не смог этого сделать. Но, к счастью, так не случилось. Но момент был... прямо как на лезвии ножа», - отметил артист.

3. Не терпел вторых дублей

Всесоюзную известность Высоцкому принесла роль радиста Володи в фильме «Вертикаль», в которой прозвучали пять его авторских песен. Однако особую популярность Высоцкий получил, сыграв капитана милиции Глеба Жеглова в телесериале «Место встречи изменить нельзя».

В общей сложности Высоцкий снялся в тридцати фильмах. Им было написано около 130 песен для кинолент, хотя многие из них в фильмы не вошли, пишет ТАСС.

Однако он был «неудобным» актером для режиссеров, так как терпеть не мог вторых дублей. «Просто не любил повторяться. Он уже прожил это, и ему хотелось чего-то нового, нестись дальше. Он и партнера заводил так, что тот в первом дубле выкладывался, чтобы второго не случилось. Столько всего придумал он вне сценария! И снял с первого дубля», - вспоминал режиссер Станислав Говорухин.

4. Народная любовь

При этом народная любовь к Высоцкому проявлялась даже в нестандартных ситуациях. Так, во время отдыха в Сочи актера обокрали, забрав документы, деньги, одежду. Артист написал заявление в милицию о краже, но, вернувшись в номер, с удивлением увидел свои вещи и записку с просьбой простить воров, так как они не знали, кого именно обокрали.

«Джинсы, к сожалению, мы уже продали, но куртку и документы возвращаем в целости и сохранности», - гласила записка.

5. Стихи Высоцкого

Помимо песен, Владимир Высоцкий был автором свыше 200 стихотворений. Среди наиболее известных – «Мой Гамлет» (1972), «Мой черный человек в костюме сером…» (1979).

Свое первое стихотворение юный Владимир Высоцкий написал в школе, учась в восьмом классе. Оно было посвящено памяти генсека Иосифа Сталина.

В 1975 году в литературно-художественном альманахе «День поэзии» было размещено стихотворение Высоцкого «Ожидание длилось, а проводы были недолги», ставшее его единственной прижизненной поэтической публикацией.

6. Песни Высоцкого

Владимир Высоцкий известен прежде всего своими песнями, как военными, так и сатирическими. Однако, когда будущий бард впервые пришел на пробы, ему заявили, что с таким голосом он никогда не станет певцом, напоминает 100фактов.рф.

Творчество Высоцкого отличалось разнообразием песенной тематики. Высоцкий писал вариации на «дворовые», «блатные» темы, о военных, о спортсменах, об альпинистах. У него были «сказочные» песни и шутливые, песни сатирические и философские.

При жизни артиста было выпущено всего семь небольших грампластинок с различными записями, а также экспортная пластинка «Владимир Высоцкий поет свои песни» (1978). В 1978 году Высоцкому было официально присвоено звание эстрадного солиста-вокалиста высшей категории.

Несмотря на то, что Высоцкий являлся одним из наиболее известных исполнителей Советского Союза, его песни не звучали по радио и телевидению, у него не брали интервью и не снимали о нем программы. Причиной этого стали натянутые отношения актера с властями.

7. Не дали озвучить Волка в «Ну погоди!»

Сложные отношения с руководством страны проявлялись и актерской карьере Высоцкого. Так, изначально Волка в знаменитом мультфильме «Ну, погоди!» должен был озвучивать именно. Однако из-за вмешательства властей эту роль он не получил, и ставший культовым персонаж говорит голосом Папанова.

9. Быстрая езда

У Владимира Высоцкого за всю его жизнь было не менее пяти машин, в том числе и иномарка Renault 16, подаренная ему Мариной Влади. Однако все машины Высоцкий разбил, потому что слишком любил езду на скорости больше чем 200 км/ч. А Renault 16 и вовсе оставил разбитым на автобусной остановке, в которую врезался в первый день «обкатки» автомобиля.

8. Предсказал свою смерть

В последнем стихотворении, написанном Высоцким на рецепте какого-то лекарства незадолго до смерти, он предсказал свою скорую кончину. Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года в Москве в возрасте 42 лет. По настоянию родственников вскрытие тела не проводилось.

9. Высоцкого «хотели похоронить быстро»

Смерть Высоцкого совпала с проведением в Москве Олимпийских игр. О его кончине написали всего две газеты: «Вечерняя Москва» и «Советская культура». Еще одно сообщение появилось над окошком театральной кассы, оно гласило – «Умер Владимир Высоцкий». Никакой информации на телевидении, на радио или в центральной прессе не было.

Однако, несмотря на это, проводить Высоцкого в последний путь пришли тысячи людей. При этом режиссер Юрий Любимов вспоминал, что на площадь «набилось семьдесят тысяч человек, и очередь уходила вниз по улице до набережной и до Кремля».

«Жара была совершенно дикая, а люди закрывали зонтиками цветы, а не себя. И я посоветовал властям провезти открытый гроб, как это делается по-людски. (…) А власти хотели быстро похоронить. (…) И когда машина с телом Высоцкого, обманув нас, свернула в туннель, когда на площадь тут же пустили поливочные машины, чтобы смыть с асфальта горы цветов, когда стали выламывать портрет, который стоял в окне театра, толпа начала скандировать: «Фа-шис-ты! Фа-шис-ты! Фа-шис-ты!»» - рассказал он.

10. В честь Высоцкого назвали астероид

Сейчас в память об актере названы сотни улиц, бульваров, аллей и парков. Его имя носят почти 20 скал и пиков, перевалов и речных порогов, каньонов и ледников. В честь поэта названо даже горное плато на архипелаге Огненная Земля.