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28 минут назад

Сын Чуриковой прилетел из Лондона проститься с матерью

Алиса Селезнёва

Единственный сын народной артистки СССР Инны Чуриковой приехал из Великобритании в Россию на похороны матери. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным издания, на прощании с актрисой в Храме Христа Спасителя, помимо сына, присутствует также 88-летний муж Чуриковой режиссер и сценарист Глеб Панфилов.

Проводить Чурикову в последний путь пришли и ее коллеги, поклонники и друзья. На прощание приехала Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая назвала смерть Чуриковой личной утратой, заметив, что всегда была поклонницей актрисы.

Умерла Инна Чурикова

Инна Чурикова скончалась в субботу, 14 января, в Боткинской больнице на 80-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца. Похоронить артистку планируют на Новодевичьем кладбище. Зрителям народная артистка СССР запомнилась своими яркими ролями в кинофильмах «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли».

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