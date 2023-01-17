Сын Чуриковой прилетел из Лондона проститься с матерью

Единственный сын народной артистки СССР Инны Чуриковой приехал из Великобритании в Россию на похороны матери. Об этом пишет РЕН ТВ.
По данным издания, на прощании с актрисой в Храме Христа Спасителя, помимо сына, присутствует также 88-летний муж Чуриковой режиссер и сценарист Глеб Панфилов.
Проводить Чурикову в последний путь пришли и ее коллеги, поклонники и друзья. На прощание приехала Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая назвала смерть Чуриковой личной утратой, заметив, что всегда была поклонницей актрисы.
Инна Чурикова скончалась в субботу, 14 января, в Боткинской больнице на 80-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца. Похоронить артистку планируют на Новодевичьем кладбище. Зрителям народная артистка СССР запомнилась своими яркими ролями в кинофильмах «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли».