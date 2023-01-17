Мурашко заявил о влиянии пандемии на репродуктивное здоровье россиян

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил влияние пандемии коронавируса на репродуктивное здоровье россиян.
«Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдалённые последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остаётся актуальным вопросом», — цитирует его РИА Новости.
По словам министра, нужно продолжить работу по вакцинации мужчин и женщин репродуктивного возраста на этапе планирования детей, а также беременных.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков ранее прокомментировал ситуацию с новой мутацией коронавируса «кракен».
Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что ревакцинацию от COVID-19 нужно продолжать, несмотря на изменение штаммов коронавируса.