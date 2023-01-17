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1 час назад

Мурашко заявил о влиянии пандемии на репродуктивное здоровье россиян

RT на русскомиещё 9

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил влияние пандемии коронавируса на репродуктивное здоровье россиян.

Мурашко заявил о влиянии пандемии на репродуктивное здоровье россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдалённые последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остаётся актуальным вопросом», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, нужно продолжить работу по вакцинации мужчин и женщин репродуктивного возраста на этапе планирования детей, а также беременных.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков ранее прокомментировал ситуацию с новой мутацией коронавируса «кракен».

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что ревакцинацию от COVID-19 нужно продолжать, несмотря на изменение штаммов коронавируса.

Общество,Михаил Мурашко,Николай Крючков,Владимир Чуланов,Минздрав РФ,
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