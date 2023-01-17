Мурашко заявил о влиянии пандемии на репродуктивное здоровье россиян

«Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдалённые последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остаётся актуальным вопросом», — цитирует его РИА Новости .

По словам министра, нужно продолжить работу по вакцинации мужчин и женщин репродуктивного возраста на этапе планирования детей, а также беременных.