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29 минут назад

Названы самые популярные места для отдыха за границей в 2023 году

Никита Бородкин

Наиболее популярными местами для отдыха за границей в этом году станут Таиланд. Мальдивы и ОАЭ. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru сделал бизнесмен Артем Венскель — по его мнению, зимой из-за прямых перелетов также будет высок интерес к Шри Ланке, Сейшелам, Египту, Оману, Бахрейну и Катару.

Названы самые популярные места для отдыха за границей в 2023 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Венскель отметил, что зимой среди россиян популярность набирают пляжные направления, а возможность прямых перелетов из России является огромным преимуществом. К плюсам перечисленных стран также относятся отсутствие серьезных ограничений на въезд в связи с эпидемиологической ситуацией.

Отдельно предприниматель предсказал, что летом лидером по числу проданных туристических путевок с огромным отрывом станет Турция. По его словам, альтернативу этой стране для семейного отдыха с детьми по соотношению цены и качества найти сложно. Египет проиграет в конкуренции из-за жары, а в страны Европы сейчас нет прямых перелетов.

Отметим, что ранее Венскель предсказал наиболее популярные места для отдыха в России в 2023 году. По его словам, сейчас российские туристы стали обращать внимание на менее популярные регионы, вроде Дагестана, Адыгеи, Краснодарского края и Карелии.

Общество,Артем Венскель,
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