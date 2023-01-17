Умер актер "Вызова" Леонид Кучко

Актер Леонид Кучко ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на сайте Могилевского областного театра драмы и комедии.

Фото: Могилевский областной театр драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича Могилевский областной театр драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича

Церемония прощания с актером прошла в Могилеве.

Артист известен ролями в таких телепроектах, как «Вызов», «Суд», «Детективное агентство «Иван да Марья»», «Темная ночь», «Человек войны». В театре Кучко играл персонажей в постановках по произведениям Александра Островского, Флорида Булякова.