Россиянам назвали способ обойти тяжелые правила въезда в ЕС

Тяжелые визовые требования Европейского союза к российским туристам при желании можно «обойти», заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Об этом пишут «Известия».
Эксперт пояснил, что обход визовых ограничений является сложной задачей, но решаемой. Он уточнил, что российские туристы открывают карточки иностранных банков, страхуются в иностранных компаниях.
«Понятно, что российский народ смекалистый, и нет такого требования, которое он бы не выполнил», - уточнил Мкртчян.
Эксперт посоветовал открывать визы в тех странах, которые легче выдают их россиянам. В том числе, в Венгрии, Италии и Греции. Он добавил, что с этими разрешениями на въезд можно будет попасть в те государства, которые предъявляют трудные условия.
Вместе с тем, заметил Мкртчян, есть ряд государств, в которые в настоящее время попасть практически невозможно. Это страны Балтии, Чехия и Польша.