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10 минут назад

Россиянам назвали способ обойти тяжелые правила въезда в ЕС

Илья Родин

Тяжелые визовые требования Европейского союза к российским туристам при желании можно «обойти», заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Об этом пишут «Известия».

Россиянам назвали способ обойти тяжелые правила въезда в ЕС
Фото: CC BY-SA 2.0 / European Parliament /CC BY-SA 2.0 / European Parliament /

Эксперт пояснил, что обход визовых ограничений является сложной задачей, но решаемой. Он уточнил, что российские туристы открывают карточки иностранных банков, страхуются в иностранных компаниях.

«Понятно, что российский народ смекалистый, и нет такого требования, которое он бы не выполнил», - уточнил Мкртчян.

Эксперт посоветовал открывать визы в тех странах, которые легче выдают их россиянам. В том числе, в Венгрии, Италии и Греции. Он добавил, что с этими разрешениями на въезд можно будет попасть в те государства, которые предъявляют трудные условия.

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Вместе с тем, заметил Мкртчян, есть ряд государств, в которые в настоящее время попасть практически невозможно. Это страны Балтии, Чехия и Польша.

Общество,Алексан Мкртчян,ЕС,
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