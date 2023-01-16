В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
56 минут назад

Анодина покинет пост главы МАК

Елена Прошина

Руководитель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина намерена в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленного источника в отрасли.

Анодина покинет пост главы МАК
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, Анодина занимает данную должность уже 32 года и известна в своей сфере в качестве «железной леди». При этом пока не сообщается, кто займет ее должность. «Известия» направили соответствующий запрос в МАК.

Анодина до комитета работала в НИИ гражданской авиации в должностях от инженера-испытателя до директора НЭЦ АУВД ГА. Также она являлась исследователем и организатором работ в области создания и внедрения систем спутниковой связи, навигации и наблюдения. За ее плечами более ста научных работ.

Общество,Татьяна Анодина,Межгосударственный авиационный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители