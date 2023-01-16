Анодина покинет пост главы МАК

Руководитель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина намерена в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленного источника в отрасли.
По данным издания, Анодина занимает данную должность уже 32 года и известна в своей сфере в качестве «железной леди». При этом пока не сообщается, кто займет ее должность. «Известия» направили соответствующий запрос в МАК.
Анодина до комитета работала в НИИ гражданской авиации в должностях от инженера-испытателя до директора НЭЦ АУВД ГА. Также она являлась исследователем и организатором работ в области создания и внедрения систем спутниковой связи, навигации и наблюдения. За ее плечами более ста научных работ.