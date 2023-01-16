Анодина покинет пост главы МАК

Руководитель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина намерена в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленного источника в отрасли.

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По данным издания, Анодина занимает данную должность уже 32 года и известна в своей сфере в качестве «железной леди». При этом пока не сообщается, кто займет ее должность. «Известия» направили соответствующий запрос в МАК.