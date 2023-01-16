Умерла актриса и певица Ольга Вардашева

«Ушла Оля Вардашева! Звезда, примадонна и символ Ленинградского «Мюзик-Холла». Я с ней дружил все эти годы, и сегодня на сердце боль и тоска, потому что с ней ушла эпоха основателей «Мюзик-Холла». Ушла наша замечательная юность! Ушла неповторимость! Покойся с миром, звезда!», - рассказал режиссер Лев Рахлин.