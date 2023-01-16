Умерла актриса и певица Ольга Вардашева

Эстрадная певица и актриса Ольга Вардашева, заслуженная артистка РСФСР, скончалась на 77-м году жизни. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Петербургского театра «Мюзик-Холл».
«Ушла Оля Вардашева! Звезда, примадонна и символ Ленинградского «Мюзик-Холла». Я с ней дружил все эти годы, и сегодня на сердце боль и тоска, потому что с ней ушла эпоха основателей «Мюзик-Холла». Ушла наша замечательная юность! Ушла неповторимость! Покойся с миром, звезда!», - рассказал режиссер Лев Рахлин.
Ольга Олеговная Вардашева родилась 19 апреля 1946 года. В 1955-м она переехала в Ленинград, в 1966 году стала солисткой Ленинградского мюзик-холла.
Дуэт Вардашевой с Людмилой Невзгляд пользовался особой популярностью у советских зрителей в 70-х годах. Вместе они исполнили такие песни, как «Момчета», «Белый танец», «Память», «Сердце, «Старый костер».
В ее творческой биографии есть также роли в кинолентах «Сентиментальный роман», «Небесные ласточки», «Шляпа», «Семь счастливых нот».
Ольга Вардашева является заслуженной артисткой Северо-Осетинской АССР. Последние годы жизни она проживала на территории Северной Осетии.