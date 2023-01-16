Исследование показало, что у Чуриковой могло быть серьезное заболевание

Специалисты рассказали, что анализы, взятые у скончавшейся в субботу, 14 декабря, актрисы Инны Чуриковой, показали чрезмерное количество онкомаркеров в ее крови. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что повышенное количество онкомаркеров в крови косвенно свидетельствует о том, что пациент страдает онкозаболеванием.

В частности, показатель антигена СА-125 составил 292 (при норме до 35), антигена СА-15.3 – 56,1 (при норме до 31,3), раково-эмбрионального антингена – 11,43 (при норме до 5).

На основе полученных результатов специалисты также сделали вывод о том, что организм пациента сильно обезвожен.

Врач лабораторной диагностики Максим Соловьев рассказал, что полученные данные не позволяют с полной уверенностью говорить о том, что у больного рак.