Умерла актриса и певица Ольга Вардашева в возрасте 76 лет. Об этом сообщает театр «Мюзик-Холл» на официальном сайте.

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Представители театра выразили соболезнования в связи с кончиной Вардашевой. Артистка была ведущей солисткой «Мюзик-Холла». Причина смерти неизвестна. Прощание со звездой состоится 17 января в Беслане.

«Она относилась к тем редким артистам, которые адресуют свое искусство непосредственно сердцу слушателей. Запоминающиеся сценические работы Ольги Олеговны навсегда сохранятся в сердцах всех почитателей ее щедрого дарования», — заявили директор театра Юлия Стрижак и художественный руководитель Фабио Мастранджело.