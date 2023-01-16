Умерла актриса и певица Ольга Вардашева в возрасте 76 лет. Об этом сообщает театр «Мюзик-Холл» на официальном сайте.
Представители театра выразили соболезнования в связи с кончиной Вардашевой. Артистка была ведущей солисткой «Мюзик-Холла». Причина смерти неизвестна. Прощание со звездой состоится 17 января в Беслане.
«Она относилась к тем редким артистам, которые адресуют свое искусство непосредственно сердцу слушателей. Запоминающиеся сценические работы Ольги Олеговны навсегда сохранятся в сердцах всех почитателей ее щедрого дарования», — заявили директор театра Юлия Стрижак и художественный руководитель Фабио Мастранджело.
Ольга Вардашева родилась 19 апреля 1945 года в семье артистки Осетинского ансамбля песни и пляски. После школы она получила музыкальное образование в Ленинграде. В 1980 году удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР.